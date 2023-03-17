Манчестер Юнайтед изящно потроллил Гвардиолу, которому голливудская звезда разбила сердце

"Красные дьяволы" не упустили возможность напомнить о главном клубе в городе.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола недавно признался, что голливудская актриса Джулия Робертс является его кумиром.

Испанский специалист рассказал, знаменитая актриса разбила ему сердце, ведь несколько лет назад посетил Манчестер Юнайтед.

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Пресс-служба "красных дьяволов" решила потроллить испанского тренера. В Twitter клуба появились фотографии того, как Джулия Робертс посетила Олд Траффорд в 2016-м году.

"Вспомним, как Джулия Робертс посетила Олд Траффорд", - говорится в сообщении.

Throwing it back to when Julia Roberts visited Old Trafford 😏#MUFC pic.twitter.com/xBzLZgnJLK — Manchester United (@ManUtd) March 15, 2023

Ранее фанаты Челси потроллили болельщиков Манчестер Юнайтед из-за шуток про Мудрика.