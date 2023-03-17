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Манчестер Юнайтед изящно потроллил Гвардиолу, которому голливудская звезда разбила сердце

"Красные дьяволы" не упустили возможность напомнить о главном клубе в городе.
Сегодня, 11:20
Джулия Робертс и Хосеп Гвардиола / Getty Images
Джулия Робертс и Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола недавно признался, что голливудская актриса Джулия Робертс является его кумиром.

Испанский специалист рассказал, знаменитая актриса разбила ему сердце, ведь несколько лет назад посетил Манчестер Юнайтед.

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Пресс-служба "красных дьяволов" решила потроллить испанского тренера. В Twitter клуба появились фотографии того, как Джулия Робертс посетила Олд Траффорд в 2016-м году.

"Вспомним, как Джулия Робертс посетила Олд Траффорд", - говорится в сообщении.

Ранее фанаты Челси потроллили болельщиков Манчестер Юнайтед из-за шуток про Мудрика.


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Манчестер Юнайтед изящно потроллил Гвардиолу, которому голливудская звезда разбила сердце
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