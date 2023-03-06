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Фанаты Челси потролили болельщиков МЮ из-за шуток про Мудрика

Поклонники лондонского клуба встали на защиту украинца.
Сегодня, 12:36
Мудрик / Getty Images
Мудрик / Getty Images

В минувшие выходные в английской Премьер-лиге произошло одно из самых шокирующих событий сезона - Манчестер Юнайтед проиграл Ливерпулю со счетом 0:7.

После этого матча в английском Twitter многие болельщики лондонского Челси начали обсуждать поведение фанатов МЮ.

Дело в том, что украинский вингер Михаил Мудрик мог сыграть в своем седьмом матче за "Челси", но так и не появился на поле против Лидса. На счету эксигровца Шахтера шесть матчей, в который он не отмечался ни голами, ни ассистами.

Это привело к тому, что многие болельщики других клубов, в том числе и МЮ, шутили, что Мудрик совсем скоро станет "агентом 007", намекая на 0 голов а 0 ассистов в 7-ми матчах.

Но после матча МЮ против Ливерпуля поклонники "пенсионеров" вспомнили фанатам "красных дьяволов" их шутки.

"Болельщики Манчестер Юнайтед говорили о Мудрике, который может стать потенциальным агентом 007, но они переживают не о той семерке", - написал владелец фан-сайта Челси.

"Фанаты МЮ думали совсем не о тех 007 перед матчем".

"Даже Челси Поттера остался "сухим" на Энфилде", – добавили другие болельщики.

Напомним, что следующим матчем Челси станет противостояние с дортмундской Боруссией в Лиге чемпионов. Онлайн-трансляция матча Челси - Боруссия Д будет доступна на ISPORT.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси мю

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Фанаты Челси потролили болельщиков МЮ из-за шуток про Мудрика
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