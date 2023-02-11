Боруссия Дортмунд - Челси: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между Боруссией Дортмунд и Челси в Лиге чемпионов.

В среду, 15 февраля, состоятся очередные первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В рамках пары сыграют дортмундская Боруссия (Германия) и Челси (Англия).

Немецкий и английский коллективы являются теневыми претендентами на успех в турнире. Так что команды покажут свои способности, чтобы пробиться в следующий этап Лиги чемпионов.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Боруссия Дортмунд - Челси

Трансляция 1/8 финала Лиги чемпионов между Боруссией Дортмунд и Челси будет доступна в этой новости 15 февраля и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

На групповом этапе немецкий клуб добыл всего две победы, но это не помешало им занять второе место в группе с Манчестер Сити, Севильей и Копенгагеном. По итогам групповой стадии "шмели" набрали девять очков, пропустив вперед англичан.

Челси неудачно начал групповой этап, проиграв Динамо Загреб. Но в последующих играх "синие" добыли важные победы над Миланом и Зальцбургом, что позволило им выйти в плей-офф с первого места.

В своей истории команды Боруссия Дортмунд и Челси никогда не встречались. Примечательно, что в прошлом сезоне Лиги чемпионов лондонцы играли на стадии 1/4 финала. "Шмели" же в прошлом сезоне играли на групповой стадии ЛЧ, но вылетели в Лигу Европы, где не смогли пройти первый этап плей-офф.