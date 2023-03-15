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"Даже если выиграю Лигу чемпионов, буду неудачником": Голливудская звезда разбила сердце Гвардиоле

Тренер Манчестер Сити не может смириться с тем, что его кумир поддерживает Юнайтед.
Сегодня, 13:23
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола после сверхудачного ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Лейпцига (7:0) во время пресс-конференции сделал откровенное признание, заявив, что ему разбила сердце актриса Джулия Робертс.

Голливудская звезда является поклонницей главного соперника "горожан" Манчестер Юнайтед и несколько лет назад лично посещала Олд Траффорд, что невероятно расстроило испанского специалиста.

Источник: Getty Images

Гвардиола сообщил, что Робертс входит в тройку его кумиров и он не может принять ее расположение к принципиальному оппоненту. По словам тренера Сити, даже победа в Лиге чемпионов не сможет утолить его боль.

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"Я неудачник в Лиге чемпионов. Но даже если я выиграю Лигу чемпионов три раза подряд, я все равно буду неудачником.

В моей жизни есть три кумира. Майкл Джордан, Тайгер Вудс и Джулия Робертс. Это три моих кумира. Джулия Робертс несколько лет назад приезжала в Манчестер. Не в 90-е, когда сэр Алекс Фергюсон выигрывал все титулы. Она приезжала в тот период, когда мы были лучше, чем Манчестер Юнайтед.

Источник: Getty Images

И она поехала в гости к МЮ. Она не приехала к нам. Поэтому даже если я выиграю Лигу чемпионов, это не сравнится с тем, что Джулия Робертс приехала в Манчестер, а нас проигнорировала.

Источник: Getty Images

Даже если я выиграю Лигу чемпионов, это не сравнится с моим разочарованием", - приводит слова Гвардиолы Mirror.

Источник: Getty Images

Отметим, что Джулия Робертс посещала Олд Траффорд в ноябре 2016 года во время матча Манчестер Юнайтед с Вест Хэмом.

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