"По-настоящему хорошая игра": Гвардиола оценил избиение Лейпцига в Лиге чемпионов
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился эмоциями от разгромной победы над Лейпцигом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
После выездной ничьей 1:1 в первой встрече английский клуб во втором поединке уничтожил соперника со счетом 7:0 с пента-триком Эрлинга Холанда.
Читай также: Холанд: Сказал Гвардиоле, что хотел забить двойной хет-трик
"Холанд? Пять за 60 минут! Невероятный парень, огромный талант. Мощь, психология - он прирожденный победитель.
Это была по-настоящему хорошая игра от каждого из нас с первой минуты и до самого конца. Мы очень хорошо действовали и с мячом, и без него. Забили много.
Эрлинг был потрясающ, но и вообще каждый сыграл необыкновенно", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Манчестер Сити - Лейпциг (7:0).