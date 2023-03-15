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"По-настоящему хорошая игра": Гвардиола оценил избиение Лейпцига в Лиге чемпионов

Манчестер Сити отправил в ворота соперника семь безответных мячей.
Сегодня, 08:57
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился эмоциями от разгромной победы над Лейпцигом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

После выездной ничьей 1:1 в первой встрече английский клуб во втором поединке уничтожил соперника со счетом 7:0 с пента-триком Эрлинга Холанда.

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"Холанд? Пять за 60 минут! Невероятный парень, огромный талант. Мощь, психология - он прирожденный победитель.

Это была по-настоящему хорошая игра от каждого из нас с первой минуты и до самого конца. Мы очень хорошо действовали и с мячом, и без него. Забили много.

Эрлинг был потрясающ, но и вообще каждый сыграл необыкновенно", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Манчестер Сити - Лейпциг (7:0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лейпциг Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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Видео

Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 видео голов и лучших моментов матча 14.03.2023
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 видео голов и лучших моментов матча 14.03.2023

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