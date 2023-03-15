Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 видео голов и лучших моментов матча 14.03.2023

На стадионе Этихад в Манчестере местный Сити принимал РБ Лейпциг в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команда Пепа Гвардиолы одержала невероятную победу, а Эрлинг Холанд сумел повторить рекорд турнира и забил сразу пять голов за одну встречу.

Счет был открыт в середине первого тайма и практически сразу Холанд сделал разницу комфортной, а под конец тайма установил разгромный счет. После перерыва "горожане" добили соперника.

Вашему вниманию видео всех голов матча Манчестер Сити - РБ Лейпциг в 1/8 финала Лиги чемпионов:

Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 (по сумме двух матчей 8:1)

Голы: Холанд, 22 (пен.), 24, 45+2, 54, 57, Гюндоган, 49, Де Брюйне, 90+2