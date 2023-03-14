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Манчестер Сити - РБ Лейпциг: обзор матча и результат игры 14.03.2023

Пеп Гвардиола и Марко Розе определились с теми футболистами, которые начнут ответственный поединок Лиги чемпионов с первых минут.
Сегодня, 21:28
РБ Лейпциг - Манчестер Сити / Getty Images
РБ Лейпциг - Манчестер Сити / Getty Images

Во вторник, 14 марта, на Этихаде пройдет ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой Манчестер Сити будет принимать в гостях РБ Лейпциг.

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола решил оставить на скамейке запасных Рияда Мареза и Фила Фодена, которые в последнее время стали лидерами команды.

А вот у Марко Розе не такой обширный выбор игроков, поэтому немецкий тренер выставил самый оптимальный состав.

Манчестер Сити: Эдерсон - Стоунз, Аканджи, Диаш, Аке - Родри, Бернарду Силва, Де Брюйне, Гюндоган, Грилиш - Холанд.

Запасные: Карсон, Ортега, Альварес, Гомес, Уокер, Льюис, Лапорт, Марез, Палмер, Перроне, Филлипс, Фоден.

РБ Лейпциг: Блазвих - Хенрихс, Орбан, Гвардиол, Раум - Лаймер, Кампль, Хайдара - Собослаи, Вернер, Форсберг.

Запасные: Никиш, Нюланд, Андре Силва, Ба, Хальстенберг, Клостерманн, Ольмо, Поульсен, Симакан.

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Стартовый свисток матча Манчестер Сити - РБ Лейпциг запланирован на 22:00 по киевскому времени. Напомним, что в первой встрече в Германии команды расписали ничью 1:1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити РБ Лейпциг

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