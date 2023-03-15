Холанд: Сказал Гвардиоле, что хотел забить двойной хет-трик

Норвежец поделился кратким диалогом с тренером, который произошел сразу после его замены.

Манчестер Сити камня на камне не оставил от РБ Лейпцига в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда Пепа Гвардиолы разнесла своего оппонента со счетом 7:0.

Главным героем встречи стал форвард "горожан" Эрлинг Холанд, оформивший пента-трик всего за 57 минут. Он мог бы замахнуться и на большее, но Гвардиола решил заменить его на 63-й минуте.

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"Когда я ушел с поля, сказал Пепу, что хотел бы забить двойной хет-трик. Но что я могу поделать", - сказал Эрлинг после матча.

"Это была большая ночь. Я очень горд играть в Лиге чемпионов, я люблю этот турнир, это все знают. Забить пять голов и победить дома 7:0 - я просто счастлив!", - цитирует нападающего Mirror.

Напомним, что еще по ходу первого тайма Эрлинг Холанд сумел покорить несколько рекордов, которыми ранее владели Килиан Мбаппе и Руд ван Нистелрой.