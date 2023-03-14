Холанд отобрал у Мбаппе и ван Нистелроя бомбардирские рекорды Лиги чемпионов

Норвежская машина по забиванию голов продолжает устанавливать новые достижения в футболе.

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов на Этихаде сошлись Манчестер Сити и РБ Лейпциг.

К перерыву форвард "горожан" Эрлинг Холанд уже успел отметиться хет-триком в воротах Яниса Блазвиха.

На счету норвежца уже 31 гол в главном еврокубке Старого Света. Как сообщает ESPN Stats & Info, Холанд стал самым молодым автором 30 голов в Лиге чемпионов (22 года, 236 дней). Он побил рекорд Килиана Мбаппе, который забил свой 30-й гол в турнире в возрасте 22 лет и 352 дней.

К тому же Холанд забил 30 голов быстрее всех, потратив на это 25 матчей. Предыдущий лучший результат был на счету Руда ван Нистелроя (34 матча).

Ранее главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что Эрлинг Холанд должен забивать по пять мячей в каждой игре.