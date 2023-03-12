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Гвардиола: Холанд должен забивать по 5 голов в каждом матче

Испанец прокомментировал форму молодого нападающего.
Сегодня, 09:38
Эрлинг Холанд и Пеп Гвардиола / Getty Images
Эрлинг Холанд и Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал текущую форму нападающего "горожан" Эрлинга Холанда.

Напомним, что вчера манчестерський клуб їздив у гості до Лондона до Кристал Пелас. Встречал закончилась с минимальным счетом, а победный гол на свой счет записал как раз Холанд.

По этому поводу Гвардиола отшутился, общаясь с журналистами, что норвежец должен бы по пять голов за матч забивать. А после рассыпался в комплиментах в адрес нападающего.

"Холанд должен забивать по пять голов в каждом матче. Когда он не забивает, возникает давление, но этот парень не должен его испытывать, ведь пока он проводит невероятный сезон. В первом тайме он упустил пару моментов. Забить с пенальти было сложнее, я считаю! Но Холанд всегда рядом, он получает удовольствие.

Холанд может не забить один-два момента, но он не расстраивается и не чувствует себя подавленным. Он всегда думает позитивно и говорит себе: "Я забью следующий". Он знает, что шансы будут. Это отличное умение для футболиста", - приводит слова испанца официальный сайт клуба.

Также Пеп потдвердил, что норвежец безусловно испытывает давление, однако именно оно помогает ему играть и забивать, постоянно толкая вперед. В текущем сезоне норвежский нападающий успел отличиться уже 33 раза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд

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