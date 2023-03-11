Манчестер Сити минимально одолел Кристал Пэлас

В субботу, 11 марта, Кристал Пэлас принимал Манчестер Сити. Матч на Селлхерст Парк стартовал в 19:30 по киевскому времени.

Матч с первых минут развивался именно так, как и предполагалось. "Орлы" сидели в обороны, изредка контратакуя, а Сити катал мячик, ожидая, пока соперник допустит ошибку. Зрителям вряд ли было интересно следить за игрой в первом тайме.

Второй тайм был немного поживее, Альварес имел пару хороших шансов, но забить команде Гвардиолы удалось лишь с пенальти. Холанд уверенно оформил одиннадцатиметровый. Сити попытался еще надавить на соперника, но парни Вийера устояли.

Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Сити в 27-м туре АПЛ

Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1

Гол: Холанд, 78

Ожидаемые голы (xG): 0,19 - 2,29

Владение мячом: 32% - 68%

Удары: 4 - 14

Удары в ворота: 0 - 4

Фолы: 11 - 17

Кристал Пэлас: Гуаита - Клайн (Уорд, 71), Андерсен, Гехи, Митчелл - Миливоевич (Ахамада, 61), Шлупп (Эзе, 80), Локонга - Олисе, Айю (Эдуард, 80), Заа.

Манчестер Сити: Эдерсон - Стоунз (Уокер, 89), Рубен Диаш, Аканджи, Аке - Гюндоган, Грилиш, Бернарду Силва (Де Брюйне, 78), Родри, Фоден (Альварес, 58) - Холанд.

Предупреждения: Миливоевич 30 - Диаш, 59, Аке, 65