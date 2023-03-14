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Гвардиола спас рекорд Лео: Холанд "лишь" повторил достижение Месси

Норвежец оформил пента-трик в матче Лиги чемпионов.
Вчера, 23:49
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд повторил достижение нападающих Лионеля Месси и Луиса Адриано в Лиге чемпионов.

Норвежец оформил пента-трик в матче Лиги чемпионов против РБ Лейпцига, таким образом став одним из трех игроков, кому покорилась данная отметка.

Отметим, на 63-й минуте главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола посадил Холанда на скамейку запасных.

Напомним, рекорд с пента-триком впервые был установлен Лионелем Месси в матче с Байером в 2012 году, а уже в 2014-м экс-нападающий Шахтера Луис Адриано забил четыре гола в ворота БАТЭ.

Ранее сообщалось, что Холанд отобрал у Мбаппе и ван Нистелроя бомбардирские рекорды Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

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