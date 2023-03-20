Барселона - Реал 2:1 видео голов и лучших моментов матча 19.03.2023 Ла Лиги

В Каталонии на Камп Ноу в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги прошло Эль Класико - Барселона играла с мадридским Реалом.

Так уж получилось, что в этот вечер забивали одни игроки каталонцев. Вот только первый гол в исполнении Рональда Араухо влетел не в те ворота. Но эту ошибку исправили Серхи Роберто и Франк Кессье.

Вашему вниманию видео всех голов матча Барселона - Реал в двадцать шестом туре Ла Лиги:

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Барселона - Реал 2:1

Голы: Роберто, 45, Кессье, 90+2 - Араухо, 9 (аг).

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 17 - 11

Удары в створ: 7 - 3

Фолы: 12 - 13

Ожидаемые голы (xG): 1.75 - 0.62

Барселона: тер Штеген - Араухо, Кунде, Кристенсен, Бальде - Роберто (Кессье, 77), Бускетс, де Йонг - Рафинья (Торрес, 83), Левандовски, Гави (Фати, 90+1).

Реал: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо (Менди, 62) - Модрич (Чуамени, 76), Камавинга (Себальос, 76), Кроос (Родриго, 62) - Вальверде (Асенсио, 76), Бензема, Винисиус.

Предупреждения: Рафинья, Роберто, Бальде, Фати - Начо, Модрич, Себальос.

Источник: MEGOGO