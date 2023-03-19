Интер - Ювентус: обзор и результат матча чемпионата Италии 19.03.2023
В рамках 27 тура чемпионата Италии Интер встретился с Ювентусом. Дерби Италии не оправдало ожиданий болельщиков и выдалось крайне скучным.
Команды на двоих сообразили один единственный гол и сообственно один по-настоящему опасный момент.
На 23 минуте Филип Костич открыл счет в матче. Арбитру потребовалось посмотреть видеоповтор, чтобы убедиться, что серб не подыграл себе рукой и он убедился.
На 55 минуте для Интера дела могли стать еще хуже, но к счастью для них все обошлось и повреждение Андре Онана оказалось не серьезным поэтому он смог продолжить игру.
Судья добавил к основному времени матча пять минут, но "нероадзурри" не сподобились даже на подобие штурма ворот и остались ни с чем.
Статистика матча чемпионата Италии Интер - Ювентус
Интер - Ювентус 0:1
Голы: Костич, 24
xG: 1.27 - 0.74
Владение мячем: 69% - 31%
Удары: 17 - 7
Удары в створ: 3 - 3