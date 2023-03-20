Гениальное похищение: Карикатурист создал мультик в честь победы Барселоны в Эль-Класико

Каталонский клуб практически обеспечили себе победу в Ла Лиге.

В воскресенье, 19 марта, в рамках центрального матча тура чемпионата Испании Барселона на своем поле принимала Реал.

Мадридский клуб открыл счет в первом тайме, однако за несколько минут до его завершения Серджио Роберто сравнял счет.

Во втором тайме команды долгое время не могли забить, однако победный мяч на свое имя записал Франк Кессье. Благодаря результативному действию "сине-гранатовых" оформили солидное преимущество в турнирной таблице, благодаря чему практически обеспечили чемпионство.

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Известный карикатурист Омар Момани посвятил Эль-Класико мультик. Художник изобразил главных тренеров команды Карло Анчелотти и Хави и ключевых футболистов Карима Бензема и Роберта Левандовски. Дуэль испанца и поляка удачно украли чемпионский трофей.

В турнирной таблице Барселона опережает Реал на 12 очков после 26 туров. На ISPORT доступно видео голов и обзор матча.