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Вернулся в Барселону: Игрок Челси посетил Эль Класико и отпраздновал победу с экс-одноклубниками

Пьер-Эмерик Обамеянг побывал в раздевалке "блаугранас", разделив радость с каталонцами.
Сегодня, 11:19
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images

В воскресенье, 19 марта, Барселона в рамках 26-го тура чемпионата Испании праздновала успех в Эль Класико с мадридским Реалом.

Каталонский клуб одержал волевую победу 2:1, вырвав три очка в противостоянии с принципиальным соперником в компенсированное к матчу время благодаря результативному удару Франка Кессье.

Читай также: Барселона на последних минутах вырвала победу над Реалом в Эль Класико

Разделил радость триумфа со своими бывшими одноклубниками нынешний нападающий Челси Пьер-Эмерик Обамеянг, посетивший Эль Класико. Отыгравший полгода в прошлом сезоне за Барселону габонский форвард, после матча снова побывал в раздевалке "блаугранас", где отпраздновал вместе с игроками, с которыми продолжает поддерживать дружеские отношения.

Соответствующее фото в своем Instagram разместил вингер каталонской команды Ферран Торрес.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча чемпионата Испании Барселона - Реал (2:1).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Челси Эль Класико Пьер-Эмерик Обамеянг

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