Барселона - Реал 2:1: обзор матча и результат игры 19.03.2023
В воскресенье, 19 марта, на Камп Ноу состоялся главный матч всего второго круга испанской Ла Лиги - Барселона принимала в гостях мадридский Реал.
Команды подошли к данной встрече практически в оптимальных составах: Хави Эрнандес не мог рассчитывать на Педри и Усмана Дембеле, а Карло Анчелотти - на Давида Алабу.
Но и без них на поле хватало веселья. Уже на 9-й минуте поединка Рональд Араухо отметился взятием ворот. Но, к несчастью для фанатов каталонского клуба, в воротах был Марк-Андре тер Штеген, а не Тибо Куртуа - 0:1 в пользу Реала.
"Сине-гранатовые" успели восстановить паритет еще до перерыва - Серхи Роберто точным ударом из пределов штрафной вернул команды в начальное положение.
В отличие от первого тайма, в котором Барселона владела инициативой, вторая 45-минутка получилась равной. При этом Реал вновь сумел отличиться усилиями вышедшего на замену Марко Асенсио. Однако его гол был отменен из-за минимального офсайда.
На этом американские горки эмоций не остановились. Уже в добавленное ко второму тайму время Алехандро Бальде с левого фланга прострелил в центр штрафной, где Франк Кессье ударом в касание забил победный гол.
За счет победы Барселона оторвалась от Реала на целых 12 очков за 12 туров до конца чемпионата.
Статистика матча Барселона - Реал 26-го тура Ла Лиги
Барселона - Реал 2:1
Голы: Роберто, 45, Кессье, 90+2 - Араухо, 9 (аг).
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 17 - 11
Удары в створ: 7 - 3
Фолы: 12 - 13
Ожидаемые голы (xG): 1.75 - 0.62
Барселона: тер Штеген - Араухо, Кунде, Кристенсен, Бальде - Роберто (Кессье, 77), Бускетс, де Йонг - Рафинья (Торрес, 83), Левандовски, Гави (Фати, 90+1).
Реал: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо (Менди, 62) - Модрич (Чуамени, 76), Камавинга (Себальос, 76), Кроос (Родриго, 62) - Вальверде (Асенсио, 76), Бензема, Винисиус.
Предупреждения: Рафинья, Роберто, Бальде, Фати - Начо, Модрич, Себальос.