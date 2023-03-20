Жизнь за решеткой в радость: Стало известно, чем занимается Алвес в тюрьме

Бразилец доволен тем, как он устроился и готовится к выходу на свободу.

Стал известен досуг экс-защитника Барселоны и ПСЖ Дани Алвеса в тюрьме. Об этом сообщает издание Servimedia.

Бразилец проводит футбольные матчи между заключенными на территории тюрьмы. Игрок существенно поднял интерес к спортивным мероприятиям среди тюремщиков.

Также Алвес прекрасно хорошо ладит со своими сокамерниками, попутно раздавая автографы другим заключенным.

Адвокат футболиста отмечает, что он находится в хорошем настроении, бодр и полностью уверен в своей невиновности, и уже готовится к выходу на свободу.

Напомним, бразильца обвиняют в изнасиловании девушки в ночном клубе, Алвеса могут посадить на срок до 12 лет.

Ранее сообщалось, что суд отказал Дани Алвесу во внесении залога.