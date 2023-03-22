"Спасибо твоему любимому": Фанаты Реала потроллили девушку Кариуса

Возлюбленная голкипера Лориса Кариуса Дилетта Леотта посетила домашний стадион мадридского Реала.

Девушка приняла участие в экскурсии по Сантьяго Бернабеу. Во время своего визита Леотта прошлась по стадиону, где сфотографировалась с рабочими, которые продолжают реконструировать арену.

Дилетта посетила музей, где сфотографировалась с трофеями. "За каждым большим успехом стоит отличная командная работа!", - написала Дилетта в Instagram.

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Примечательно, что подписчики потроллили девушку, вспомния финал, в котором Реал обыграл Ливерпуль (3:1). Тогда "сливочные" праздновали победу благодаря курьезным голам, когда Кариус защищал ворота Ливерпуля.

"Реал получил один из трофеев благодаря твоему парню".

"В Киеве выиграли благодаря твоему Кариусу".

"Из всех трофеев она должна была сделать фотографию именно с этим кубком".

Ранее сообщалось, что карикатурист создал мультик в честь победы Барселоны в Эль-Класико.