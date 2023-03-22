"Спасибо твоему любимому": Фанаты Реала потроллили девушку Кариуса
Возлюбленная голкипера Лориса Кариуса Дилетта Леотта посетила домашний стадион мадридского Реала.
Девушка приняла участие в экскурсии по Сантьяго Бернабеу. Во время своего визита Леотта прошлась по стадиону, где сфотографировалась с рабочими, которые продолжают реконструировать арену.
Дилетта посетила музей, где сфотографировалась с трофеями. "За каждым большим успехом стоит отличная командная работа!", - написала Дилетта в Instagram.
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Примечательно, что подписчики потроллили девушку, вспомния финал, в котором Реал обыграл Ливерпуль (3:1). Тогда "сливочные" праздновали победу благодаря курьезным голам, когда Кариус защищал ворота Ливерпуля.
- "Реал получил один из трофеев благодаря твоему парню".
- "В Киеве выиграли благодаря твоему Кариусу".
- "Из всех трофеев она должна была сделать фотографию именно с этим кубком".
Ранее сообщалось, что карикатурист создал мультик в честь победы Барселоны в Эль-Класико.