Трансляция матча Украина U-21 - Дания U-21 прерывалась на несколько минут

В Турции проходит спарринг между сборными Украины и Дании до 21 года.

На Youtube-канале УАФ проходит прямая трансляция, однако во время нее возникли проблемы.

Показ поединка прервался на 6 минут. С 6:36 до 12:52 демонстрировался лишь стоп-кадр момента, случившегося, собственно говоря, на 6 минуте и 36 секунде

В данный момент проблему удалось решить и трансляция идет в штатном режиме. На момент написания новости идет первый тайм. Счет в матче - 1:0 в пользу Украины. Гол на счету Максима Брагару.