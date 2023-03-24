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Трансляция матча Украина U-21 - Дания U-21 прерывалась на несколько минут

У режиссеров трансляции возникли трудности.
Сегодня, 16:04
Сборная Украины U-21 / УАФ
Сборная Украины U-21 / УАФ

В Турции проходит спарринг между сборными Украины и Дании до 21 года.

На Youtube-канале УАФ проходит прямая трансляция, однако во время нее возникли проблемы.

Показ поединка прервался на 6 минут.  С 6:36 до 12:52 демонстрировался лишь стоп-кадр момента, случившегося, собственно говоря, на 6 минуте и 36 секунде

В данный момент проблему удалось решить и трансляция идет в штатном режиме. На момент написания новости идет первый тайм. Счет в матче - 1:0 в пользу Украины. Гол на счету Максима Брагару.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: проблемы Сборная Украины U-21 уаф

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