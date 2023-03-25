iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Синий однажды - синий навсегда: Маунт мило поддержал Канте, который впервые сыграл после тяжелой травмы

Лондонский клуб провел товарищеский матч, в котором произошло возвращение француза.
Сегодня, 10:50
Нголо Канте и Мэйсон Маунт / Getty Images
Нголо Канте и Мэйсон Маунт / Getty Images

В пятницу, 24 марта, лондонский Челси провел товарищеский матч против Чарльтона из Первой лиги, игра проходила за закрытыми дверями на базе лондонского клуба в Кобхеме.

Участие в поединке принял основной полузащитник "синих" Нголо Канте, который не играл семь месяцев.

Примечательно, что полузащитник Челси Мэйсон Маунт своеобразно поддержал французского игрока. Англичанин, который травмирован, посетил матч в футболке Канте.

Читай также: Спортинг подарил именную футболку известному фанату Роналду

Забавно, что Маунт просидел в футболке Канте всю игру, а также хвастался, что тот вернулся на поле.

Отметим, что Челси добыл разгромную победу со счетом - 3:0. Голы на счету Диона Ранкина, Силко Томаса и Малика Мотерсилла.

Напомним, Канте с августа прошлого года дважды попадал в лазарет, а за это время ни разу не играл. 

Ранее Зинченко рассказал о беседе с Мудриком после его трансфера в Челси.


Статьи по теме

"Да хоть SpaceX": Мерседес не постесняется скопировать концепцию болида Ред Булл "Да хоть SpaceX": Мерседес не постесняется скопировать концепцию болида Ред Булл
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча квалификации на Евро-2024 Англия - Украина: онлайн-трансляция матча квалификации на Евро-2024
Украинский баскетболист выиграл кубок Болгарии и стал MVP турнира Украинский баскетболист выиграл кубок Болгарии и стал MVP турнира
Экс-игрок сборной Англии рассказал, кого считает лучшим в Украине Экс-игрок сборной Англии рассказал, кого считает лучшим в Украине
Помочь журналистам

Видео

Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 113:49
"Да хоть SpaceX": Мерседес не постесняется скопировать концепцию болида Ред Булл
Евро-202413:35
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча квалификации на Евро-2024
Украина13:21
Украинский баскетболист выиграл кубок Болгарии и стал MVP турнира
Европа13:12
Экс-игрок сборной Англии рассказал, кого считает лучшим в Украине
Европа12:57
Нагельсманн готов к работе в Английской Премьер-лиге
Евро-202412:55
Испания - Норвегия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Европа12:46
"Вы постарели и не можете быстрее бегать": Ярмоленко потроллил Караваева
Бокс12:40
Промоутер Усика назвал причину срыва боя Александра и Фьюри
Формула 112:30
Трехкратного чемпиона мира оштрафовали на почти миллион долларов за расистские оскорбления Хэмилтона
Бокс12:18
"Лучший брат": Виталий Кличко мило поздравил Владимира с днем рождения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK