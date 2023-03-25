Синий однажды - синий навсегда: Маунт мило поддержал Канте, который впервые сыграл после тяжелой травмы
В пятницу, 24 марта, лондонский Челси провел товарищеский матч против Чарльтона из Первой лиги, игра проходила за закрытыми дверями на базе лондонского клуба в Кобхеме.
Участие в поединке принял основной полузащитник "синих" Нголо Канте, который не играл семь месяцев.
Примечательно, что полузащитник Челси Мэйсон Маунт своеобразно поддержал французского игрока. Англичанин, который травмирован, посетил матч в футболке Канте.
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Забавно, что Маунт просидел в футболке Канте всю игру, а также хвастался, что тот вернулся на поле.
Отметим, что Челси добыл разгромную победу со счетом - 3:0. Голы на счету Диона Ранкина, Силко Томаса и Малика Мотерсилла.
Напомним, Канте с августа прошлого года дважды попадал в лазарет, а за это время ни разу не играл.
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