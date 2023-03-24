Спортинг подарил именную футболку известному фанату Роналду
IShowSpeed получил презент на матче Португалии против Лихтенштейна
Португальский Спортинг подарил именную футболку американскому блогеру IShowSpeed.
Американец занимается открытием паков в FIFA на своех стримах на платформе Twitch.
Он стал известен благодаря любви к Криштиану Роналду, а также комичному произношению многих фамилий.
К примеру, не так давно стример неправильно произнес фамилию Швайнштайгера на что отреагировал сам немец.
Что касается самого Роналду, то он вчера отметился дублем и помог своей команде победить.