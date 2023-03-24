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Спортинг подарил именную футболку известному фанату Роналду

IShowSpeed получил презент на матче Португалии против Лихтенштейна
Сегодня, 09:56
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду

Португальский Спортинг подарил именную футболку американскому блогеру IShowSpeed.

Американец занимается открытием паков в FIFA на своех стримах на платформе Twitch.

Он стал известен благодаря любви к Криштиану Роналду, а также комичному произношению многих фамилий.

К примеру, не так давно стример неправильно произнес фамилию Швайнштайгера на что отреагировал сам немец.

Что касается самого Роналду, то он вчера отметился дублем и помог своей команде победить.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Спортинг Лиссабон

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