Спортинг подарил именную футболку известному фанату Роналду

IShowSpeed получил презент на матче Португалии против Лихтенштейна

Португальский Спортинг подарил именную футболку американскому блогеру IShowSpeed.

Американец занимается открытием паков в FIFA на своех стримах на платформе Twitch.

Он стал известен благодаря любви к Криштиану Роналду, а также комичному произношению многих фамилий.

К примеру, не так давно стример неправильно произнес фамилию Швайнштайгера на что отреагировал сам немец.

Что касается самого Роналду, то он вчера отметился дублем и помог своей команде победить.