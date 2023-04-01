Марсель с Малиновским потерял очки в матче с Монпелье

31 марта в рамках 29 тура французской Лиги 1 Марсель с Русланом Малиновским принимал на своем поле Монпелье.

Команды сразу начали с обмена атаками, и гости оказались удачливей. Уже на 13-минуте матча Норден вывел Монпелье вперед.

Марсель атаковал, но ничего не мог сделать вплоть до 41-й минуты матча, когда один из защитников гостей сыграл рукой. Судья дал доиграть эпизод, но вскоре пересмотрел VAR и назначил пенальти. Гендузи вернул на поле паритет.

Во втором тайме Марсель контролировал игру, но острых моментов создать не получилось. Лишь раз игроки Монпелье ббыли близки к голу, но шикарно сыграл вратарь Марселя. В итоге игра так и завершилась ничейным счетом.

Статистика матча Марсель - Монпелье 29-го тура Лиги 1

Марсель - Монпелье 1:1

Голы: Гендузи, пен, 44 - Норден, 13

Владение мячом: 68% - 32%

Удары: 13 - 9

Удары в створ: 2 - 3

Фолы: 15 - 9

Ожидаемые голы (xG): 1,57 - 0,88

Марсель: Рубен Бланко - Клосс (Каборе, 76), Колашинац, Жиго, Ронжье, Нуну Тавареш - Верету, Гендузи (Мбемба, 59) - Малиновский (Пайет, 76), Санчес, Витинья (Ундер, 59).

Монпелье: Лекомт - Сако (Тшато, 46), Жюльен, Куяте (Сако, 22), Силла - Саванье, Шотар, Леруа (Файяд, 76), Норден (Мавидиди, 61), Хазри - Ваи (Жермен, 80).

Предупреждения: Верету, 45+5, Жиго, 82 - Сако, 42, Жермен, 81