Экс-игрок Челси сравнил Мудрика с Азаром

Экс-хавбек Челси Густаво Пойет сравнил вингера Михаила Мудрика с Эденом Азаром во время выступлений за лондонцев.

"Мудрик – взрывной, прямолинейный, очень, очень быстрый. Он из тех игроков, которым нужно определять исход матчей.

В будущем Мудрику предстоит делать то, что делал Азар в Челси. Мудрик – игрок того же типа, у него есть потенциал.

Читай также: Шевченко высказался о старте Мудрика

В 99% случаев в январе не подписывают столько игроков. Это было для меня огромным сюрпризом. Если мы проанализируем игроков, которых купил Челси, план определенно есть. Это игроки, подписанные на будущее. Новый посыл таков – терпение", – сказал Пойет в интервью Evening Standard.

В текущем сезоне на счету 22-летнего украинца один ассист в восьми матчах АПЛ.