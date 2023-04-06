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Экс-игрок Челси сравнил Мудрика с Азаром

Украинец удостоился похвалы за свои навыки.
Сегодня, 18:49
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Экс-хавбек Челси Густаво Пойет сравнил вингера Михаила Мудрика с Эденом Азаром во время выступлений за лондонцев.

"Мудрик – взрывной, прямолинейный, очень, очень быстрый. Он из тех игроков, которым нужно определять исход матчей.

В будущем Мудрику предстоит делать то, что делал Азар в Челси. Мудрик – игрок того же типа, у него есть потенциал.

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В 99% случаев в январе не подписывают столько игроков. Это было для меня огромным сюрпризом. Если мы проанализируем игроков, которых купил Челси, план определенно есть. Это игроки, подписанные на будущее. Новый посыл таков – терпение", – сказал Пойет в интервью Evening Standard.

В текущем сезоне на счету 22-летнего украинца один ассист в восьми матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Эден Азар Михаил Мудрик

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