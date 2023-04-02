Шевченко высказался о старте Мудрика

Бывший футболист Челси Андрей Шевченко поделился мыслями о тяжелом старте своего соотечественника Михаила Мудрика в стане "синих".

По словам Шевченко, вингер лондонцев является частью большого проекта.

"Челси приобрел на перспективу очень молодого талантливого игрока. Он только начинает свой путь в футболе.

Мудрик является частью амбициозного проекта, он в надежных руках.

Решение приобрести его именно сейчас зависело от того, насколько клуб верит в его талант", - сказал Шевченко

Напомним, ранее Мудрик стал одним из худших игроков матча против Астон Виллы.