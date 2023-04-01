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Мудрик - худший футболист в матче против Астон Вилы по версии Sofascore

Украинец выглядел интереснее, чем в большинстве игр до этого, но основания так оценить его игру были.
Вчера, 21:57
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках 29 тура АПЛ Челси встретился с Астон Виллой и уступил со счетом 0:2.

Порталы SofaScore и WhoScored выставили оценки по итогам прошедшего поединка.

Эксперты SofaScore, мягко говоря, не впечатлились игрой украинца Михаила Мудрика, поставив ему оценку в 5.8 балла, что сделало его худшим игроком матча.

Whoscored избрал для себя другую "жертву". Кепа Аррисабалага 5.2, а Мудрик 6.0.

Стоит отметить, что во время матча у украинского вингера было два выхода один на один, но оба раза он пробил в Мартинеса.

Напомним, на ISPORT доступна статистика Михаила Мудрика в сезоне-2022/23.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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