Мудрик - худший футболист в матче против Астон Вилы по версии Sofascore
Украинец выглядел интереснее, чем в большинстве игр до этого, но основания так оценить его игру были.
В рамках 29 тура АПЛ Челси встретился с Астон Виллой и уступил со счетом 0:2.
Порталы SofaScore и WhoScored выставили оценки по итогам прошедшего поединка.
Эксперты SofaScore, мягко говоря, не впечатлились игрой украинца Михаила Мудрика, поставив ему оценку в 5.8 балла, что сделало его худшим игроком матча.
Whoscored избрал для себя другую "жертву". Кепа Аррисабалага 5.2, а Мудрик 6.0.
Стоит отметить, что во время матча у украинского вингера было два выхода один на один, но оба раза он пробил в Мартинеса.
Напомним, на ISPORT доступна статистика Михаила Мудрика в сезоне-2022/23.