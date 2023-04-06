Араухо: Если Винисиус сосредоточится на футболе, то станет еще лучше как игрок

Защитник Барселоны Рональд Араухо посоветовал вингеру Реала Винисиусу Жуниору сосредоточиться на футболе.

"Я всегда стараюсь уважать всех своих соперников, но сегодня я немного разгорячился, увидев, что Винисиус так много говорит с болельщиками и одноклубниками.

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Если он сосредоточится только на футболе, то станет еще лучше как игрок. Я разгорячился, но это футбол", – сказал Араухо в интервью Marca.

Напомним, во время вчерашнего Эль-Класико Винисиус регулярно вступал в конфликты с соперниками.