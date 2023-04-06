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Араухо: Если Винисиус сосредоточится на футболе, то станет еще лучше как игрок

Уругваец призвал оппонента думать о работе, а не глупостях.
Вчера, 22:56
Араухо и Винисиус / Getty Images
Араухо и Винисиус / Getty Images

Защитник Барселоны Рональд Араухо посоветовал вингеру Реала Винисиусу Жуниору сосредоточиться на футболе.

"Я всегда стараюсь уважать всех своих соперников, но сегодня я немного разгорячился, увидев, что Винисиус так много говорит с болельщиками и одноклубниками.

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Если он сосредоточится только на футболе, то станет еще лучше как игрок. Я разгорячился, но это футбол", – сказал Араухо в интервью Marca.

Напомним, во время вчерашнего Эль-Класико Винисиус регулярно вступал в конфликты с соперниками.

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