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Барселона - Реал 0:4 видео голов и лучших моментов матча 05.04.2023 кубка Испании

Представляем вашему вниманию обзор полуфинального противостояния испанского кубка.
Сегодня, 00:44
Барселона - Реал / Getty Images
Барселона - Реал / Getty Images

В среду, 5 апреля, в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Испании Барселона принимала Реал. Матч завершился победой гостей со счетом 4:0.

В конце первого тайма Винисиус Жуниор вывел мадридцев вперед. Бразилец удачно реализовал выпад в контратаку своей команды.

На второй тайм игроки Реала вышли в приподнесенном настроении, сумев конвертировать свое моральное превосходство в голы. Уже к 58-й минуте Карим Бензема установил счет 3:0, заставив Барселону уже отыгрывать два мяча.

Все тот же француз поставил точку в данной встрече. Нападающий реализовал свой момент, установив финальный счет 4:0.

Вашему вниманию видео всех голов матча Барселона - Реал в 1/2 финала кубка Испании:

Статистика матча Кубка Испании Барселона - Реал

Барселона - Реал 0:4 (1:4 общий)       
Голы: Винисиус, 45+1, Бензема, 50, 58 пен, 81

Владение мячем: 52% - 48%
Удары: 11 - 9
Удары в створ: 5 - 7
Атаки: 114 - 74       
Фолы: 21 - 8

Барселона: тер Штеген, Араухо, Алонсо (Эрик Гарсия, 66), Кунде, Бальде, Серджи Роберто, Бускетс, Кессье (Фати, 59), Гави, Рафинья (Ферран Торрес, 66), Левандовски.

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Камавинга, Модрич (Тчуамени, 87), Кроос, Вальверде, Винисиус Жуниор (Себальос, 85), Родриго (Асенсио, 73), Бензема (Начо, 89).

Предупреждения: Серджи Роберто (10), Хави (16), Винисиус Жуниор (26), Гави (26), Эрик Гарсия (67), Карвахаль (71), Ферран Торрес (76), Араухо (84), Алаба (86), Бальде (86), Милитао (88).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Кубок Испании Реал Мадрид

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