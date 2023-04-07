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Анчелотти: Винисиус олицетворяет новую эпоху в футболе

Огромный комплимент от Карло.
Сегодня, 19:11
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Карло Анчелотти расхвалил бразильского вингера Реала Винисиуса Жуниора.

Итальянский тренер считает игрока олицетворением новой эпохи в футболе. Карло убежден, что только отсутсвие стабильности может погубить карьеру Винисиуса.

"Винисиус олицетворяет новую эпоху в Реале и в футболе в целом. Весь Реал надеется, что он продолжит в том же духе, потому что он делает очень важные вещи.

Его потолок – его стабильность, которая должна у него быть. Его физические данные очень ему помогут. Он очень сильный, очень мощный, никогда не устает, всегда усердно тренируется.

Только отсутствие стабильности может ограничить его и других отличных игроков, меняющих современный футбол", - приводит слова итальянца ESPN.

Ранее защитник Барселоны Рональд Араухо дал молодому бразильцу полезный совет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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