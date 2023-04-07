Милан не смог найти ключи к воротам Эмполи

22 удара и ни одного гола.

В рамках 29-го тура Серии А Милан принимал дома Эмполи. Матч начался в 22:00 по киевскому времени на стадионе Сан-Сиро.

Первый тайм был полным разочарованием для болельщиков обеих команд, ведь зрелища не случилось. Команды обменялись парой полумоментов и на том тайм закончился.

Источник: Getty Images

На 58-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Эмполи, но после ВАР все же отменил свое решение. Однако даже это не зажгло команды, Милан так и не смог ничего придумать у чужих ворот.

Источник: Getty Images

На 88-й минуте Жиру классно завершил подачу от Леау, но француз подыграл себе рукой. Так что счет остался неоткрытым.

Источник: Getty Images

Статистика матча Серии А Милан - Эмполи

Милан - Эмполи 0:0

Владение мячем: 70% - 30%

Удары: 22 - 1

Удары в створ: 3 - 0

Атаки: 168 - 67

Фолы: 11 - 7

Милан: Меньян - Калабрия (Флоренци, 62), Томори, Тиав, Эрнандес - Беннасер (Браим Диас, 62), Побега, Салемакерс, Тонали, Ребич (Рафаэл Леау, 70) - Ориги (Жиру, 70).

Эмполи: Перизан - Эбуэхи, Луперто, де Винтер, Паризи - Марин (Какаче, 78), Бандинелли (Грасси, 65), Бальданци (Хаас, 78), Фаццини - Капуто (Камбьяги, 64), Пикколи.

Предупреждения: Побега, 38 - Камбьяги, 90+3, Сатриано, 90+4