Лэмпард: У Стерлинга есть опыт таких матчей, как с Реалом. Будем полагаться на это

Специалист, судя по всему, намекнул на то, что Михаила Мудрика не стоит ждать в основе.

В рамках четвертьфинала ЛЧ Челси сыграет с Реалом.

Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о своем кадровом ресурсе в преддверии матча.

Лэмпард заявил, что намерен положиться на опыт Рахима Стерлинга в важных матчах, что означает то, что украинец Михаил Мудрик вряд-ли появится в старте.

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Считаю, что Стерлинг - фантастический игрок. Он был одним из лучших вингеров в мире на протяжении долгого периода времени. Возможно, даже лучшим по чьему-то мнению.

Он привык к таким матчам, как против Реала. И это то, на что мы будем полагаться, потому что другие "элементы" состава немного моложе.

Это очевидно футболист высокого уровня, компетенции и понимания игры. Не помню, сколько раз я ссылался на Стерлинга, когда работал с молодыми вингерами в Челси, Дерби и Эвертоне: "Посмотрите на него, почему он забивает 20+ голов за сезон". Это топ-игрок", - отметил англичанин.

Напомним, матч между Челси и Реалом состоится уже завтра, 12 апреля.