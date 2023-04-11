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Хорватская сила: Почему Наполи и Ман Сити не смогут выиграть ЛЧ

ISPORT.ua рассказывает, почему у "партенопейцев" и "горожан" нет шансов.
Сегодня, 15:00
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Уже сегодня, 11 апреля, возвращается главный клубный турнир Европы - Лига чемпионов.

За победу в турнире продолжают бороться 8 коллективов, однако, по традиции сложившейся в последние 10 лет имеют возможность победить не все клубы.

Все дело в том, что, начиная с 2013 года в составе команды победителя есть, как минимум, один хорват.

Кто из хорватов побеждал в Лиге чемпионов с 2013 года?

  • 2013 год, Бавария: Марио Манджукич - форвард, отыгравший заметную роль в завоевании трофея мюнхенцами
  • 2014 год, Реал: Лука Модрич - легендарный хавбек "сливочных", знающий как приводить свою команду к победам в ЛЧ и до сих пор является важным игроком основы
  • 2015 год, Барселона: Иван Ракитич - полузащитни, ставший на несколько лет очень заметным игроком "сине-гранатовых"
  • 2016 год, Реал: Лука Модрич, Матео Ковачич - первый из многих трофей для Ковачича и уже второй для Модрича
  • 2017 год, Реал: Лука Модрич, Матео Ковачич - мадридские хорваты продолжают завоевывать "ушастый кубок"
  • 2018 год, Реал: Лука Модрич, Матео Ковачич - Лука и Матео вписали свое имя в историю футбола, как часть коллектива, который стал первым в истории завоевавшим три ЛЧ кряду.
  • 2019 год, Ливерпуль: Деян Ловрен - центрбэк, над которым многие смеялись и который не отыгрывал важную роль в завоевании трофея, но все же смог продолжить традицию
  • 2020 год, Бавария: Иван Перишич - отыгрывал больше роль игрока ротации, однако, свой вклад также успел внести.
  • 2021 год, Челси: Матео Ковачич - сравнялся с Модричем по количеству завоеванных трофеев.
  • 2022 год, Реал: Лука Модрич - вписал свое имя в список немногих игроков, завоевавших пять ЛЧ за карьеру.

Как можно заметить, единоличным лидером среди хорватов по количеству побед в ЛЧ является Лука Модрич, однако, Матео Ковачич не намного отстает от своего соотечественика.

Источник: Getty Images

Какие клубы, оставшиеся в ЛЧ имеют в своем составе хотя бы одного хорвата?

Из всех команд нету представителей Хорватии лишь в двух командах, а именно в Ман Сити и в Наполи.

  • Бенфика: Петар Муса - достаточно опытный нападающий, находящийся в тени Гонсалу Рамуша
  • Бавария: Йосип Станишич - все еще юный защитник, продолжающий постепенно прогрессировать
  • Милан: Анте Ребич - игрок ротации, чья карьера постепенно идет на спад.
  • Челси: Матео Ковачич - исполняет довольно важную роль в Челси и может сравняться с Модричем по количеству ЛЧ
  • Интер: Марцело Брозович - один из лидеров "нероадзурри"
  • Реал Мадрид: Лука Модрич - ключевой игрок мадридцев, который вместе с несколькими партнерами может завоевать шестой трофей за карьеру.

Примечательно, что после этой стадии останется на два хорвата меньше, ведь Бенфика и Интер, а также Реал и Челси играют между собой.

Напомним, ранее ISPORT рассказывал, почему для Украины будет лучше, если Челси не выиграет ЛЧ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хорватия ЛЧ

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