Ради Украины: почему в Лиге чемпионов надо болеть против Мудрика

ISPORT объясняет, как победа украинца может негативно повлиять на наши клубы.

В рамках 1/4 финала Челси Михаила Мудрика встретится с Реалом Андрея Лунина и симпатии украинских болельщиков должны быть на стороне второго.

ISPORT объясняет, почему для нашего футбола будет лучше, если Мудрик выиграет Лигу чемпионов попозже.

Как чемпион Украины может получить прямую путевку в группу Лиги чемпионов

Прошедший сезон чемпионат Украины завершил на 12 месте в таблице коэффициентов УЕФА. В группу попадают чемпионы лиг из ТОП-10 однако в связи дисквалификации клубов страны, с которой нам не повезло соседствовать, чемпион страны, находящейся на 11 месте также 100% попадает в группу.

Именно благодаря этому, для следующего чемпиона УПЛ открывается возможность все-таки попасть в плей-офф. Дело в том, что победитель Лиги чемпионов в любом случае попадает в групповой этап на следующий розыгрыш, поэтому, если к примеру, трофей завоюет уже упомянутый Реал, который вряд-ли выпадет из ТОП-4 Ла Лиги, "его" путевка завоеванная через чемпионат Испании перейдет к чемпиону страны, которая находится на 12 месте в таблице коэффициентов, а таковой, как мы выяснили, является Украина.

В то же время, если "ушастый" кубок получит команда, которая не смогла квалифицироваться в следующий розыгрыш через местный чемпионат, то тот кто выиграет УПЛ будет вынужден проходить через сито квалификации.

Наибольшее количество шансов помешать нашей стране заполучить прямую путевку в групповой этап имеет как раз таки Челси, который, несмотря на удручающее положение в чемпионате, продолжает бороться за победу в главном клубном турнире Европы.

Впрочем, не лондонским клубом единым. Также шансы не войти в ТОП-4, но завоевать еврокубковый трофей имеют Милан и Интер, и учитывая тот факт, что итальянским клубам досталась более легкая часть сетки, этот вариант видится более реальным.

Напомним, что на нашем сайте вы можете прочитать материал об итогах 1/8 финала Лиги чемпионов.