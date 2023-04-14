Де Дзерби: Мудрик мне и моему штабу как сын

Итальянец заявил, что у него с украинцем особенные отношения.

В рамках следующего тура чемпионата Англии Челси Михаила Мудрика встретится с Брайтоном Роберто Де Дзерби.

Итальянский специалист высказался о том, какие у него взаимоотношения с украинским вингером. По словам Де Дзерби, Мудрик ему как сын.

Читай также: Де Дзерби: У Мудрика есть качества стать звездой в АПЛ

"У меня и моего штаба особые отношения с Михаилом Мудриком. Он нам как сын.

Я надеюсь, что он останется на скамейке запасных и не будет играть, но я люблю его. Мы надеемся на лучшее для него. От следующей игры", - заявил итальянец.

Напомним, матч Челси - Брайтон состоится завтра, 15 апреля.