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Де Дзерби: Мудрик мне и моему штабу как сын

Итальянец заявил, что у него с украинцем особенные отношения.
Сегодня, 20:17
Роберто Де Дзерби и Михаил Мудрик / shakhtar.com
Роберто Де Дзерби и Михаил Мудрик / shakhtar.com

В рамках следующего тура чемпионата Англии Челси Михаила Мудрика встретится с Брайтоном Роберто Де Дзерби.

Итальянский специалист высказался о том, какие у него взаимоотношения с украинским вингером. По словам Де Дзерби, Мудрик ему как сын.

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"У меня и моего штаба особые отношения с Михаилом Мудриком. Он нам как сын.

Я надеюсь, что он останется на скамейке запасных и не будет играть, но я люблю его. Мы надеемся на лучшее для него. От следующей игры", - заявил итальянец.

Напомним, матч Челси - Брайтон состоится завтра, 15 апреля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Брайтон Михаил Мудрик Роберто де Дзерби

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