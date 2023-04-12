Де Дзерби: У Мудрика есть качества стать звездой в АПЛ

Экс-наставник украинца верит в него.

Наставник Брайтона Роберто де Дзерби, ранее работавший в Шахтере, высказался о перспективах экс-игрока "горняков" Михаила Мудрика в АПЛ.

По словам итальянского специалиста, у украинца есть все шансы стать звездой в чемпионате Англии.

"Мудрик - топ-игрок. Думаю, для него сложно стартовать в другой стране, другой команде.

Каждый знает, в какой ситуации в этом году находится Челси. Это тяжело для молодого футболиста. Впрочем, у него есть качество, чтобы стать звездой АПЛ", - отметил итальянец.

Напомним, ранее экс-игрок Челси сравнил Мудрика с Азаром.