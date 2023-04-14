Специя - Лацио 0:3: обзор матча и результат игры 14.04.2023

Римский клуб упрочнил свое положение на второй строчке турнирной таблицы Серии А.

В пятницу, 14 апреля, римский Лацио в рамках 30-го тура итальянской Серии А встречался на выезде со Специей.

Подопечные Маурицио Сарри, пока уверенно удерживающие вторую строчку в турнирной таблице, укрепили свои позиции, разгромив соперника со счетом 3:0.

Римская команда вышла вперед на 36-й минуте матча усилиями Чиро Иммобиле, реализовавшего пенальти. В начале второй половины встречи преимущество "бьянкочелести" удвоил Фелипе Андерсон.

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Ближе к концу встречи хозяева поля остались в меньшинстве из-за удаления Итана Ампаду, после чего счет до разгромного довел бывший игрок донецкого Шахтера Маркос Антонио.

Источник: Getty Images

Украинский полузащитник Специи Виктор Коваленко весь поединок провел на скамейке запасных.

Лацио с 61 баллом идет на второй позиции в турнирной таблице Серии А, увеличив отрыв от Ромы до восьми очков, но имея на один сыгранный матч больше. Отставание от лидирующего Наполи составляет 13 пунктов.

Специя с 26 очками расположилась на 17-м месте в четырех баллах от зоны вылета.

Статистика матча Специя - Лацио 30-го тура чемпионата Италии

Специя - Лацио 0:3

Голы: Иммобиле, 36 (пен.), Фелипе Андерсон, 52, Маркос Антонио, 89

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 6 - 13

Удары в створ: 2 - 7

Фолы: 12 - 7

Ожидаемые голы (xG): 0.69 - 2.89

Специя: Драговски, Амиан, Николау (Реца 62), Ампаду, Висневски, Экдаль, Эспозито, Бурабия (Агудело 62), Гьяси (Мальдини 62), Верде (Шомуродов 76), Нзола

Лацио: Проведель, Марушич, Патрик, Романьоли, Хюсай, Катальди (Маркос Антонио 80), Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле (Педро 69), Дзакканьи (Канчелльери 88)

Предупреждения: Гьяси 30, Ампаду 33 - Катальди 71, Маркос Антонио 81, Романьоли 83, Канчелльери 89

Удаление: Ампаду, 84 (вторая желтая)