Цыганков выйдет в старте Жироны на матч с абсолютным аутсайдером Ла Лиги

Украинский вингер проведет свой десятый поединок за каталонский клуб.

В воскресенье, 16 апреля, Жирона в рамках 29-го тура испанской Ла Лиги примет на своем поле Эльче.

Перед встречей с аутсайдером испанского чемпионата главный тренер "бело-красных" Мичел назвал стартовый состав своей команды, доверив в нем место украинскому вингеру Виктору Цыганкову.

Отметим, что в текущем сезоне Цыганков уже провел за каталонский клуб девять поединков, записав на свой счет три гола и три результативные передачи.

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На данный момент Жирона с 35 очками занимает 11-ю позицию в турнирной таблице Ла Лиги. Эльче находится на последнем месте, имея в своем активе 13 баллов.

Матч испанского чемпионата Жирона - Эльче начнется в 15:00 по киевскому времени.

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