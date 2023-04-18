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Футбол

Манчестер Сити планирует увеличить вместимость домашнего стадиона

"Горожане" хотят, чтобы на Этихаде вмещались более 60 тысяч болельщиков.
Вчера, 23:09
Этихад / Getty Images
Этихад / Getty Images

Манчестер Сити подал заявку на планирование увеличения вместимости стадиона Этихад до более чем 60 тысяч мест, сообщает The Athletic.

Клуб выдвинул официальное предложение городскому совету Манчестера о расширении Северной трибуны, включив в нее более крупный верхний ярус, который увеличит текущую вместимость, которая составляет 53 500 человек.

В планах также открыть новый клубный магазин, музей и гостиницу на расширенной трибуне. "Горожане" надеются построить крытую фан-зону на городской площади вместимостью 3000 болельщиков.

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Этихад Стэдиум (он же Сити оф Манчестер) был построен в 2002 году. На данный момент он является четвертым самым вместительным среди всех стадионов АПЛ и восьмым во всей Великобритании.

Напомним, что на прошлой неделе Этихад был включен в список 10 британских стадионов, которые будут принимать чемпионат Европы 2028 года, если совместная заявка Великобритании и Ирландии будет успешна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Этихад Стэдиум

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