Манчестер Сити планирует увеличить вместимость домашнего стадиона

"Горожане" хотят, чтобы на Этихаде вмещались более 60 тысяч болельщиков.

Манчестер Сити подал заявку на планирование увеличения вместимости стадиона Этихад до более чем 60 тысяч мест, сообщает The Athletic.

Клуб выдвинул официальное предложение городскому совету Манчестера о расширении Северной трибуны, включив в нее более крупный верхний ярус, который увеличит текущую вместимость, которая составляет 53 500 человек.

В планах также открыть новый клубный магазин, музей и гостиницу на расширенной трибуне. "Горожане" надеются построить крытую фан-зону на городской площади вместимостью 3000 болельщиков.

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Этихад Стэдиум (он же Сити оф Манчестер) был построен в 2002 году. На данный момент он является четвертым самым вместительным среди всех стадионов АПЛ и восьмым во всей Великобритании.

Напомним, что на прошлой неделе Этихад был включен в список 10 британских стадионов, которые будут принимать чемпионат Европы 2028 года, если совместная заявка Великобритании и Ирландии будет успешна.