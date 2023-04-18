Ман Сити заинтересован в лидере Баварии
Альфонсо Дэвис может сменить клубную прописку.
Манчестер Сити намерен усилить линию защиты следующим летом.
Как сообщает издание Sky Sport Deutschland, "горожане" обратили внимание на Альфонсо Дэвиса.
По завершению этого сезона английский гранд намерен сделать Баварии предложение о трансфере канадца. Также на игрока претендует Реал.
При этом, позиция мюнхенцев касаемо возможной продажи Дэвиса в другую команду остается неизвестной.
Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник Ман Сити может перебраться в Барселону.