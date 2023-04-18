iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ман Сити заинтересован в лидере Баварии

Альфонсо Дэвис может сменить клубную прописку.
Сегодня, 13:27
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Манчестер Сити намерен усилить линию защиты следующим летом.

Как сообщает издание Sky Sport Deutschland, "горожане" обратили внимание на Альфонсо Дэвиса.

По завершению этого сезона английский гранд намерен сделать Баварии предложение о трансфере канадца. Также на игрока претендует Реал.

При этом, позиция мюнхенцев касаемо возможной продажи Дэвиса в другую команду остается неизвестной.

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник Ман Сити может перебраться в Барселону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Бавария Мюнхен

Статьи по теме

"Чудеса иногда случаются": экс-игрок Баварии верит в камбек в матче против Манчестер Сити "Чудеса иногда случаются": экс-игрок Баварии верит в камбек в матче против Манчестер Сити
Реал может в будущем подписать Холанда Реал может в будущем подписать Холанда
Мане вернется в состав к матчу с Манчестер Сити Мане вернется в состав к матчу с Манчестер Сити
IEM Rio 2023: Vitality играют с MIBR, FaZe встретятся с Furia IEM Rio 2023: Vitality играют с MIBR, FaZe встретятся с Furia
Помочь журналистам

Видео

Лидс - Ливерпуль 1:6 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Лидс - Ливерпуль 1:6 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Уильямс обыграл Робертсона
просмотров

Последние новости

Киберспорт17:23
IEM Rio 2023: Vitality играют с MIBR, FaZe встретятся с Furia
Другие17:04
Авраменко о травме, сроках восстановления и последних рекомендациях МОК и НОК
Европа16:57
Хорватский гранд намерен назвать тренировочное поле в честь Модрича
Формула 116:30
Феррари отказали в пересмотре штрафа Сайнса
Европа16:24
Испанские арбитры намерены бойкотировать матчи Ла Лиги
Европа15:59
Бавария заинтересована в нападающем Лилля
Европа15:28
Интер мог быть причастен к скандалу Кальчополи
Европа14:54
Ребров может продлить контракт с Аль-Айном - журналист
Украина14:21
Скрипник добыл юбилейную победу в УПЛ
Европа13:51
Экс-игрок Арсенала и Реала начнет политическую карьеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK