Хавбек Ман Сити может перебраться в Барселону

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган, вероятно, покинет клуб летом.

Как сообщает издание El Chiringuito, представитель немца провел встречу с техническим директором Барселоны Матеу Алемани.

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Стороны согласовали контракт игрока. Договор будет подписан на 2 года с возможностью продления еще на один, а получать хавбек будет 12 млн евро без вычета налогов.

В текущем сезоне на счету 32-летнего футболиста 39 игр во всех турнирах за Ман Сити, где он забил пять голов и отдал четыре ассиста. Его соглашение с "горожанами" истекает этим летом.