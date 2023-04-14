Барселона намерена перехватить у Атлетико одноклубника Цыганкова

Арнау Мартинес может перебраться из стана одних каталонцев к другим.

Барселона намерена усилить линию защиты предстоящим летом.

Как сообщает издание Sport, каталонцы хотят перехватить у Атлетико Арнау Мартинеса из Жироны. Потенциальные детали трансфера неизвестны.

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Контракт Мартинеса с каталонцами истекает в 2025 году. Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.

В текущем сезоне на счету 19-летнего испанца 3 гола и 2 ассиста в 24 матчах Ла Лиги. Примечательно, что с 2010 по 2016 год фуллбэк занимался в академии Барсы.