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Жирона интересуется потенциальным конкурентом Цыганкова

Серхио Аррибас может стать игроком каталонцев.
Сегодня, 19:59
Серхио Аррибас / Getty Images
Серхио Аррибас / Getty Images

Жирона Виктора Цыганкова находится в поисках усиления состава.

Как сообщает издание Relevo, каталонцы готовы подписать Серхио Аррибаса из мадридского Реала. Потенциальные детали сделки такие, как сумма трансфера, а также длина контракта и зарплата остаются неизвестными.

Источник отмечает, что Аррибас нравится спортдиру команды Кике Карселю и главному тренеру команды Мичелу. Оба считают, что испанец прекрасно работает с мячом и быстро адаптируется к стилю Жироны.

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Стоит сказать, что основная позиция игрока атакующий полузащитник, но при этом большую часть матчей он отыграл на правом фланге, что делает его потенциальным конкурентом для Виктора Цыганкова.

21-летний хавбек сыграл лишь в одном матче за основную команду Реала, выступая преимущественно за молодежку "сливочных". Его стоимость оценивается в 3.5 млн евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Жирона

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