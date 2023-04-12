Жирона интересуется потенциальным конкурентом Цыганкова

Жирона Виктора Цыганкова находится в поисках усиления состава.

Как сообщает издание Relevo, каталонцы готовы подписать Серхио Аррибаса из мадридского Реала. Потенциальные детали сделки такие, как сумма трансфера, а также длина контракта и зарплата остаются неизвестными.

Источник отмечает, что Аррибас нравится спортдиру команды Кике Карселю и главному тренеру команды Мичелу. Оба считают, что испанец прекрасно работает с мячом и быстро адаптируется к стилю Жироны.

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Стоит сказать, что основная позиция игрока атакующий полузащитник, но при этом большую часть матчей он отыграл на правом фланге, что делает его потенциальным конкурентом для Виктора Цыганкова.

21-летний хавбек сыграл лишь в одном матче за основную команду Реала, выступая преимущественно за молодежку "сливочных". Его стоимость оценивается в 3.5 млн евро.