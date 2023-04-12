Агент Цыганкова: Виктор ждал перехода в более статусный клуб

Пере Гвардиола рассказал, что Динамо очень много просило за переход украинца.

Пере Гвардиола, агент Виктора Цыганкова и брат Пепа Гвардиолы, рассказал о том, как вингер перешел в Жирону.

По словам функционера, он убедил украинца выбрать каталонцев, сказав ему, что клуб может стать трамплином в более статусную команду.

Читай также: Виктор Цыганков: статистика-2022/2023

"У меня с ним давние отношения. Я уже разговаривал с ним год назад - он ожидал более статусный клуб, но из этого ничего не вышло, потому что "Динамо" много просило за его трансфер. Я предложил ему приехать в Жирону, но он хотел изучить другие варианты.

Затем началась война и летом мы снова разговаривали, но Динамо до сих пор просило слишком много. Этой зимой, когда украинский чемпионат ушел на паузу, мы смогли это сделать. Главный тренер команды очень хотел этого футболиста, я смог убедить Виктора.

Сказал, что это способ проявить себя в европейском чемпионате, что Жирона может стать для него трамплином", - заявил испанец.

Напомним, ранее Цыганков встал на защиту партнера, который поддался массовому абьюзу.