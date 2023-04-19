Легенда Бетиса и Ла Лиги объявила о завершении карьеры

Капитан испанского Бетиса Хоакин объявил о завершении карьеры по окончанию нынешнего сезона.

О решении 41-летнего футболиста было сообщено на официальном сайте "огурцов".

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El arte es eterno.



Gracias por tanto, capitán. pic.twitter.com/LMKfyj3doR — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) April 19, 2023

Будучи воспитанником Бетиса, Хоакин Санчес успел поиграть и за другие испанские команды, такие как Валенсия и Малага, а также за итальянскую Фиорентину.

Летом 2015 года он вернулся в Бетис, за который провел 480 матчей, в которых отметился 65 голами и 45 результативными передачами. Всего за свою карьеру он принял участие в 839 матчах, записав на свой счет 112 голов и 102 ассиста.

В составе сборной Испании он дебютировал в 20-летнем возрасте 13 феврала 2002 года. В футболке испанской сборной он отыграл 51 матч, отметившись 4 голами.

За все годы в футболе он трижды выиграл кубок Испании: дважды с Бетисом (2004/05, 2021/22) и один раз с Валенсией (2007/08).