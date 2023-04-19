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Легенда Бетиса и Ла Лиги объявила о завершении карьеры

Хоакин Санчес повесит бутсы на гвоздь, оставив Златана Ибрагимовича самым возрастным игроком в ТОП-5 лигах Европы.
Сегодня, 21:27
Хоакин / Getty Images
Хоакин / Getty Images

Капитан испанского Бетиса Хоакин объявил о завершении карьеры по окончанию нынешнего сезона.

О решении 41-летнего футболиста было сообщено на официальном сайте "огурцов".

Будучи воспитанником Бетиса, Хоакин Санчес успел поиграть и за другие испанские команды, такие как Валенсия и Малага, а также за итальянскую Фиорентину.

Летом 2015 года он вернулся в Бетис, за который провел 480 матчей, в которых отметился 65 голами и 45 результативными передачами. Всего за свою карьеру он принял участие в 839 матчах, записав на свой счет 112 голов и 102 ассиста.

В составе сборной Испании он дебютировал в 20-летнем возрасте 13 феврала 2002 года. В футболке испанской сборной он отыграл 51 матч, отметившись 4 голами.

За все годы в футболе он трижды выиграл кубок Испании: дважды с Бетисом (2004/05, 2021/22) и один раз с Валенсией (2007/08).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хоакин Ла Лига Реал Бетис

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