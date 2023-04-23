"Боже мой, да ни за что": легенда Манчестер Юнайтед пожелала удачи Ливерпулю

Противостояние Манчестер Юнайтед и Ливерпуля стоит особняком в английском футболе.

Но у легендарного защитника манкунианцев Патриса Эвра особенные отношения с мерсисайдцами. С французом связан один из самых громких скандалов в истории данного противостояния. Именно поэтому следующий эпизод особенно комичен.

В своих социальных сетях Эвра опубликовал видео, сделанное с помощью Tik-Tok. Патрис заявил, что он пожелает удачи любой команде которая ему выпадет. Каково было его удивление, когда на экране появилась эмблема Ливерпуля.

"Неееет! Нееет! О мой Бог. Tik-Tok, я ухожу из Tik-Tok. Я больше не хочу быть в этом приложении. Что это такое? Да ни за что. Боже мой...", - такой была реакция Патриса, который все же пожелал Ливерпулю удачи, но в текстовом варианте.

Недавно Патрис Эвра записал забавное видео о противостоянии двух персонажей аниме, которые пытаются выяснить, кто же лучше играет в футбол.