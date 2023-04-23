iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Боже мой, да ни за что": легенда Манчестер Юнайтед пожелала удачи Ливерпулю

Патрис Эвра продолжает выражать свою любовь мерсисайдскому клубу особенным способом.
Сегодня, 11:53
Патрис Эвра и футболисты Ливерпуля / Getty Images
Патрис Эвра и футболисты Ливерпуля / Getty Images

Противостояние Манчестер Юнайтед и Ливерпуля стоит особняком в английском футболе.

Но у легендарного защитника манкунианцев Патриса Эвра особенные отношения с мерсисайдцами. С французом связан один из самых громких скандалов в истории данного противостояния. Именно поэтому следующий эпизод особенно комичен.

В своих социальных сетях Эвра опубликовал видео, сделанное с помощью Tik-Tok. Патрис заявил, что он пожелает удачи любой команде которая ему выпадет. Каково было его удивление, когда на экране появилась эмблема Ливерпуля.

"Неееет! Нееет! О мой Бог. Tik-Tok, я ухожу из Tik-Tok. Я больше не хочу быть в этом приложении. Что это такое? Да ни за что. Боже мой...", - такой была реакция Патриса, который все же пожелал Ливерпулю удачи, но в текстовом варианте.

Недавно Патрис Эвра записал забавное видео о противостоянии двух персонажей аниме, которые пытаются выяснить, кто же лучше играет в футбол.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль манчестер юнайтед АПЛ Патрис Эвра

Статьи по теме

Клопп: Ливерпуль все еще не борется за попадание в ЛЧ Клопп: Ливерпуль все еще не борется за попадание в ЛЧ
Тен Хаг: Мы должны признать, что у МЮ недостаточно атакующих футболистов Тен Хаг: Мы должны признать, что у МЮ недостаточно атакующих футболистов
Ливерпуль не без труда вырвал победу у одного из аутсайдеров Ливерпуль не без труда вырвал победу у одного из аутсайдеров
Эвертон с Миколенко разошелся миром с Кристал Пэлас, доигрывая в меньшинстве Эвертон с Миколенко разошелся миром с Кристал Пэлас, доигрывая в меньшинстве
Помочь журналистам

Видео

Как Райан попал под "Танк": видео нокдауна в бою Дэвис - Гарсия
Как Райан попал под "Танк": видео нокдауна в бою Дэвис - Гарсия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

НБА14:31
Грин: Дисквалификация НБА не изменит Дрэймонда и то, как он играет
Теннис14:25
"Hala Madrid": Украинская теннисистка посетила матч Реала
Европа14:09
Кто выиграет Золотой мяч 2023: Холанд сокращает отрыв от Месси
Формула 113:59
Хэмилтону посоветовали уйти из Мерседес в "стиле Бекхэма"
Европа13:45
Довбик - приоритетная цель Трабзонспора
НБА13:30
Легендарный тренер не смотрит НБА из-за политики 2020 года
Бокс13:13
Промоутер Усика высказался о переговорах по бою против Дюбуа
Другие13:03
Украинцы завоевали две медали на заключительном этапе сезона на фристайлу
Лига Чемпионов12:38
Шевченко назвал свой самый важный гол в дерби с Интером
Европа12:22
Клопп: Ливерпуль все еще не борется за попадание в ЛЧ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK