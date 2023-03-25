"Кто лучше играет в футбол: Наруто или Гоку": легенда Манчестер Юнайтед перевоплотилась в персонажа аниме
Патрис Эвра всегда отличался своим веселым характером. Чего только стоит его празднование чемпионства Англии с резиновой окровавленной рукой, намекая на Луиса Суареса, который любил укусить соперников.
После завершения карьеры легенда Манчестер Юнайтед отказывается останавливаться.
Вместе с Джереми Линчем Эвра создал короткий ролик, в котором они перевоплотились в персонажей аниме, Наруто и Гоку.
В снятом ролике, который француз опубликовал в своих социальных сетях, они представили, как бы выглядело футбольное сражение данных персонажей один на один.
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Напомним, что в составе Манчестер Юнайтед Патрис Эвра пять раз выигрывал АПЛ, четыре раза становился победителем Суперкубка Англии, трижды поднимал над головой кубок лиги и по разу выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.