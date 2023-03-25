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"Кто лучше играет в футбол: Наруто или Гоку": легенда Манчестер Юнайтед перевоплотилась в персонажа аниме

Патрис Эвра продолжает радовать своих подписчиков забавными роликами.
Сегодня, 16:03
Патрис Эвра / Getty Images
Патрис Эвра / Getty Images

Патрис Эвра всегда отличался своим веселым характером. Чего только стоит его празднование чемпионства Англии с резиновой окровавленной рукой, намекая на Луиса Суареса, который любил укусить соперников.

После завершения карьеры легенда Манчестер Юнайтед отказывается останавливаться.

Вместе с Джереми Линчем Эвра создал короткий ролик, в котором они перевоплотились в персонажей аниме, Наруто и Гоку. 

В снятом ролике, который француз опубликовал в своих социальных сетях, они представили, как бы выглядело футбольное сражение данных персонажей один на один.

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Напомним, что в составе Манчестер Юнайтед Патрис Эвра пять раз выигрывал АПЛ, четыре раза становился победителем Суперкубка Англии, трижды поднимал над головой кубок лиги и по разу выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Патрис Эвра

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