"Кто лучше играет в футбол: Наруто или Гоку": легенда Манчестер Юнайтед перевоплотилась в персонажа аниме

Патрис Эвра всегда отличался своим веселым характером. Чего только стоит его празднование чемпионства Англии с резиновой окровавленной рукой, намекая на Луиса Суареса, который любил укусить соперников.

После завершения карьеры легенда Манчестер Юнайтед отказывается останавливаться.

Вместе с Джереми Линчем Эвра создал короткий ролик, в котором они перевоплотились в персонажей аниме, Наруто и Гоку.

В снятом ролике, который француз опубликовал в своих социальных сетях, они представили, как бы выглядело футбольное сражение данных персонажей один на один.

Читай также: В гонку за приобретение Манчестер Юнайтед ворвался финский бизнесмен

Напомним, что в составе Манчестер Юнайтед Патрис Эвра пять раз выигрывал АПЛ, четыре раза становился победителем Суперкубка Англии, трижды поднимал над головой кубок лиги и по разу выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.