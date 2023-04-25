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Украинец Костышин подал в отставку с поста тренера аутсайдера чемпионата Казахстана

Команда украинского специалиста занимает предпоследнее место в казахстанском первенстве.
Сегодня, 18:15
Руслан Костышин / instagram.com/fcaqsu
Руслан Костышин / instagram.com/fcaqsu

Украинский тренер казахстанского Аксу Руслан Костышин покидает занимаемую должность.

Как утверждает FootBoom, 46-летний специалист подал в отставку, которая была принята руководством клуба.

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Причиной такого шага украинского тренера стали неудовлетворительные результаты его подопечных. На данный момент команда после семи сыгранных туров занимает предпоследнее, 13-е, место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, имея в своем активе всего четыре очка.

Напомним, что Костышин возглавил Аксу в январе прошлого года. Ранее он тренировал в Украине Колос.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Костышин аксу

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