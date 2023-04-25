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Челси и Ньюкасл присоединились к борьбе за действующего чемпиона мира

В гонку за Алексиса Мак Аллистера вклинились новые клубы.
Сегодня, 18:52
Алексис Мак Аллистер / Getty Images
Алексис Мак Аллистер / Getty Images

Полузащитник Брайтона Алексис Мак Аллистер приковал внимание еще двух английских клубов.

Как сообщает издание 90min, в гонку за аргентинца вступили Челси и Ньюкасл Юнайтед. Сделка обойдется желающим ориентировочно в 60 млн евро.

В этом сезоне хавбек провел 30 игр во всех турнирах за Брайтон, забив десять голов и отдав два ассиста. Также он был одним из лидеров сборной Аргентины на Чемпионате мира и выиграл его

Напомним, ранее сообщалось, что за Мак Аллистера поборются МЮ и Ливерпуль.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси ньюкасл англия

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