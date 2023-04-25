Челси и Ньюкасл присоединились к борьбе за действующего чемпиона мира
В гонку за Алексиса Мак Аллистера вклинились новые клубы.
Полузащитник Брайтона Алексис Мак Аллистер приковал внимание еще двух английских клубов.
Как сообщает издание 90min, в гонку за аргентинца вступили Челси и Ньюкасл Юнайтед. Сделка обойдется желающим ориентировочно в 60 млн евро.
В этом сезоне хавбек провел 30 игр во всех турнирах за Брайтон, забив десять голов и отдав два ассиста. Также он был одним из лидеров сборной Аргентины на Чемпионате мира и выиграл его
Напомним, ранее сообщалось, что за Мак Аллистера поборются МЮ и Ливерпуль.