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МЮ и Ливерпуль поборются за победителя ЧМ-2022

Алексис Мак Аллистер может оказаться в одном из английских топов.
Сегодня, 18:09
Алексис Мак Аллистер / Getty Images
Алексис Мак Аллистер / Getty Images

Хавбек Брайтона Алексис Мак Аллистер, как ранее уже было сказано его отцом, точно сменит клубную прописку летом.

Теперь становится известно, кто из более имменитых клубов будет претендовать на подписание действующего чемпиона мира.

Как сообщает Сезар Луис Мерло, за аргентинца поборятся два английских топ-клуба, а именно МЮ и Ливерпуль. Сумма сделки может составить в районе 60-80 млн евро.

В текущем сезоне за "чаек" Мак Аллистер провел 28 игр в АПЛ, отметившись восемью голами и одним ассистом. Лишь у Паскаля Гросса и Каору Митомы больше результативных действий среди игроков Брайтона, чем у аргентинца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль мю

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