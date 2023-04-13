iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Отец чемпиона мира-2022 намекнул, что его сын сменит команду будущим летом

Новости, которые не могут не обрадовать некоторые английские команды, кроме одной.
Вчера, 21:28
Алексис Мак Аллистер / Getty Images
Алексис Мак Аллистер / Getty Images

Ливерпуль, Челси и Манчестер Юнайтед заинтересованы в Алексисе Мак Аллистере, который всерьез рассматривает вариант со сменой клубной прописки во время будущего летнего трансферного окна.

Брайтон, которому принадлежит аргентинец, готов отпустить хавебка, если потенциальный покупатель выплатит запрашиваемую цену, которая еще  не определена.

Читай также: Катарский шейх и Джим Рэтклифф по-прежнему намерены приобрести Манчестер Юнайтед

Отец футболиста Карлос Мак Аллистер заявил, что его сын доиграет этот сезон и покинет "чаек" ради нового вызова.

"Если все будет нормально, после следующего трансферного окна он будет играть за другой клуб. Мы пока не знаем, в каком. В целом, переговоры только начинаются, но, скорее всего, в следующем июле Алексис уже будет играть в другой команде", - цитирует Карлоса The Guardian.

Контракт Алексиса Мак Аллистера с Брайтоном действует до июня 2025 года, при этом у клуба есть опция продления еще на год.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Брайтон

Статьи по теме

Катарский шейх и Джим Рэтклифф по-прежнему намерены приобрести Манчестер Юнайтед Катарский шейх и Джим Рэтклифф по-прежнему намерены приобрести Манчестер Юнайтед
В АПЛ клубы уберут рекламу букмекеров с лицевой стороны футболок В АПЛ клубы уберут рекламу букмекеров с лицевой стороны футболок
Один из претендентов на покупку Манчестер Юнайтед заявил о выходе из переговоров Один из претендентов на покупку Манчестер Юнайтед заявил о выходе из переговоров
Холанду покорилось уникальное голевое достижение среди игроков из АПЛ Холанду покорилось уникальное голевое достижение среди игроков из АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Реал - Челси 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Реал - Челси 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Лига Европы00:20
Севилья за счет двух автоголов на последних минутах вырвала ничью у Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:59
Европа23:59
Ювентус переиграл Спортинг в трудном противостоянии
Европа23:37
Игрок Ювентуса в слезах покинул поле из-за приступа тахикардии
Теннис23:26
WTA вернется к проведению турниров в Китае несмотря на секс-скандал с правительством и местной теннисисткой
Другие23:14
Беленюк опубликовал фото указа правительства про запрет украинцам участвовать в соревнованиях, где есть россияне
Европа23:06
ФА не накажет арбитра, ударившего игрока Ливерпуля локтем
НБА22:35
Тренер Сакраменто Леня был признан коллегами лучшим тренером по итогам регулярки
Европа22:30
Воссоединение с Криштиану: Ан-Наср намерен пригласить Зидана
Киберспорт22:25
Отбор на Paris Major 2023: Monte обыграли россиян, G2 сыграют с Vitality
Лига Европы22:13
Фейеноорд - Рома 1:0 видео гола и лучших моментов матча Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK