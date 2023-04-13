Отец чемпиона мира-2022 намекнул, что его сын сменит команду будущим летом

Новости, которые не могут не обрадовать некоторые английские команды, кроме одной.

Ливерпуль, Челси и Манчестер Юнайтед заинтересованы в Алексисе Мак Аллистере, который всерьез рассматривает вариант со сменой клубной прописки во время будущего летнего трансферного окна.

Брайтон, которому принадлежит аргентинец, готов отпустить хавебка, если потенциальный покупатель выплатит запрашиваемую цену, которая еще не определена.

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Отец футболиста Карлос Мак Аллистер заявил, что его сын доиграет этот сезон и покинет "чаек" ради нового вызова.

"Если все будет нормально, после следующего трансферного окна он будет играть за другой клуб. Мы пока не знаем, в каком. В целом, переговоры только начинаются, но, скорее всего, в следующем июле Алексис уже будет играть в другой команде", - цитирует Карлоса The Guardian.

Контракт Алексиса Мак Аллистера с Брайтоном действует до июня 2025 года, при этом у клуба есть опция продления еще на год.